◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト2-0中日(26日、バンテリンドーム)ヤクルトの小川泰弘投手が8回無失点の好投を見せ、今季4勝目をあげました。小川投手は初回から三者凡退で抑えると、打たせて取るピッチングで中日打線を翻弄(ほんろう)。先制点をもらった直後の4回裏には1アウト1、2塁のピンチを背負いますが、チェイビス選手を空振り三振に仕留めるなど反撃を許しませんでした。最終的に8回をわずか96球、無四球で無失点と好投した