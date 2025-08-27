関東軍の参謀だった志位正二は、シベリア抑留中にソ連への協力を誓い、晴れて帰国後はソ連のスパイ網に組み込まれ、日本の安全保障に関わる情報を流していた。月4万円の報酬で祖国を売り続けた男の葛藤を追う。※本稿は、共同通信社社会部編『沈黙のファイル 「瀬島龍三」とは何だったのか』（朝日文庫）の一部を抜粋・編集したものです。この本は1999年に新潮文庫から刊行されたものの復刊です。登場人物の年齢や肩書きなどは95年