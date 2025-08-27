AIが日々、目覚ましい進化を遂げています。AIが人の代わりに働く時代がやってきている中、これから転職市場で高く評価され続けるためには、どのように準備し、行動すればよいのでしょうか。（アサイン平安山晶帆）AI時代に自分の市場価値を高めるためにやるべきこととは？2025年は「AIエージェント元年」とも言われ、AIが“人の代わりに考えて動く存在”として、実社会で本格的に機能し始める時代に突入しています。すでにビ