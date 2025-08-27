広島が巨人に4−1で快勝し、2連勝とした。まず打線が初回に得点し試合を優位に進めた。モンテロの適時二塁打と末包昇大の中犠飛で2点を先制、中盤は点が入らなかったものの、7回8回に1得点ずつと中押しで援護した。先発の床田寛樹は9回1失点で完投勝利。被安打6本は散発、失点はキャベッジに被弾した1点のみと巨人打線につけいる隙を与えなかった。無四球で安定した投球を続け、球数も111球と抑えた。26日放送のCSフジテ