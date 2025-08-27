地域住民へのお知らせや連絡事項などを記した文書を各家庭が順番に回していく回覧板。子どもの頃、家族に「お隣さんに届けてきて」と言われた経験がある方もいるのではないだろうか。そんな回覧板が、時代とともに変化しているという。街の皆さんは、今も回覧板使っているのだろうか。10代男性：小さい頃に隣の家に回したことあります。最近は回覧板自体が無いかな。10代女性：ないです、全く。回したことも見たことも無いです。20