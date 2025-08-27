◇プロ野球パ・リーグ 西武2-2日本ハム(26日、ベルーナドーム)新日本プロレスのウルフ アロン選手が26日、ベルーナドームでセレモニアルピッチに臨みました。ウルフ選手は2021年の東京オリンピックの柔道男子100キロ級で井上康生さん以来21年ぶりとなる金メダルを獲得。6月に柔道を引退すると、新日本プロレスに入団しプロレスラーへと電撃転向していました。新日本プロレスのライオンマークを胸に登場したウルフ選手は、セレモニ