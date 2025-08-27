ナカノフドー建設の創業者が施工に携わった当時の東京・日本橋ナカノフドー建設は創業90年超の老舗ゼネコン。国会議事堂や日本橋を施工した中野組の支配人大島義愛が事業継承して独立、1933年、東京で総合建設業の中野組大島事務所を開いたのが始まり。（共同通信＝増井杏菜記者）1930年代には当時の陸軍省の庁舎や飛行場などを手がけ、戦後は焼け跡に仮社屋から再建。1951年には、戦争下に焼失した東大の迎賓施設「懐徳館」を