麻薬を持っていた疑いなどで逮捕された国士舘大学の元柔道部員が起訴されました。一方、元部員3人は不起訴処分となりました。大学の寮で麻薬を含む液体を持っていた疑いなどで逮捕された、国士舘大学・元柔道部員の樫原宏幸被告（20）が起訴されました。一方、逮捕された19歳の男性を含む元部員3人は不起訴処分となりました。