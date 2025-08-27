●雨は降ったり止んだり。川の増水や道路の冠水などのおそれも●湿気が多く、非常に蒸し暑い●あす28日(木)から週末にかけて、再び夏空と猛暑の日々に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜も県内付近は不安定な空模様が続き、瀬戸内側を中心に一時雷雨に見舞われました。さらに日付が変わる頃、日本海からまとまった雨雲が接近し、この時間は県の中部で雨が降っています。また非常に活発な雨雲が北部に掛かろうとしています。 きょう27