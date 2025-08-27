栃木・足利市で住宅が燃える火事があり、住人の84歳の男性がけがをしました。26日午後4時過ぎ、足利市旭町で、2階建ての住宅の2階部分から出火し、消防車など12隊が出動して消火活動にあたり、30分後にほぼ消し止められました。この火事で、住人の84歳の男性がけがをして病院に搬送されました。