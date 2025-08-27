SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。カコミスル（@cacomistle_tail）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）テスト。 人間より数倍聡くパワーを持つというおサルさん。天井から吊るされたバナナを取るために、どうするのかと思いきや……？なんと、まさかの投げた棒に乗って接近するスタイルだったのでした（笑） 懐かし