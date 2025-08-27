神宮で阪神―ヤクルト戦を観戦虎党で知られるパリ五輪のレスリング女子76キロ級金メダリスト、鏡優翔が自身のSNSで神宮球場でのプロ野球、阪神―ヤクルト戦を観戦したことを報告した。笑顔で阪神の勝利を喜んだ23歳だが、ファンの注目は手元に集まった。鏡は24日、自身のXに「とらほーーー！！！！」、25日にはインスタグラムに「いつも力をくれてありがとうーーーーー」とつづり、神宮球場で阪神戦を観戦したことを報告した。