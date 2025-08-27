プロ野球・広島カープ、中日ドラゴンズの元選手で、コーチなどもつとめた山田和利（かずとし）さんが16日に死去したことが26日、わかった。60歳。息子で俳優の山田裕貴（34）が、自身のインスタグラムで報告した。 【写真】ユニホーム姿がよく似合う在りし日の山田和利さん 山田裕貴は「生前、父 山田和利を支えてくださった皆様へ」として、「このたび、父 山田和利が8月16日に60歳で永眠いたしました」