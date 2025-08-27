陸上の世界選手権東京大会は９月１３日から２１日まで東京・国立競技場を主会場に行われる。日本での開催は第３回東京（１９９１年）、第１１回大阪（２００７年）に次いで３回目となる。１９８３年に第１回が行われて以来、過去１９回の大会で日本が獲得したメダルは３５個で、そのうち８個の金メダルに輝いている。（デジタル編集部）谷口にルイスに長嶋さん…３４年前の東京が沸いた世界陸上で男女を通じた日本の金メダル第