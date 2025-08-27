歌手で俳優の亀梨和也が、WOWOWで来年放送・配信される連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』に出演することが決定した。俳優の織田裕二が主演する今作において、亀梨は物語の中でも、屈指の強さと人気を誇る英傑として登場する、林冲（りんちゅう）を演じる。亀梨にとって個人事務所設立後に撮影に臨んだ初の映像作品であり、この挑戦には並々ならぬ覚悟と情熱が注がれている。【写真】『MAQUIA』10月号増刊表紙を飾る亀梨和也ドラマ