東京では、きのうで9日連続の猛暑日となりました。これは猛暑日の連続日数、最長タイ記録です。各地で記録的な暑さが続いていますが、一方で、北日本では大雨となっているところがあります。発達中の低気圧からのびる前線の影響で、午前5時現在、秋田など東北北部を中心に活発な雨雲がかかっています。また、北海道では降り始めからの雨量が平年の8月1か月分を超えているところもあり、このあとも土砂災害などに厳重な警戒が必要で