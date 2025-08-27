グラビアアイドルで俳優の田中美久（23）が、28日発売の『SUNNY GIRL（サニーガール）』第10号（日之出出版）の表紙を飾った。【写真】カルバン・クライン姿で圧巻ボディラインをみせた田中美久2023年7月に第1号を発刊以来、デートをテーマに、女性タレントたちの自然な表情を見せるグラビア誌として人気の同誌。今号の表紙を飾るのは、グラビア界のエース・田中美久。ファンも見たことのない、新たな一面を大胆に解禁する。