アメリカのトランプ大統領に解任を通告されたFRB=連邦準備制度理事会、クック理事の担当弁護士は、解任通告は違法だとして提訴する方針を明らかにしました。アメリカのトランプ大統領は、住宅ローン不正疑惑が取りざたされているFRBのクック理事に対し、解任を通告したことを明らかにしています。これについて、クック氏の担当弁護士は26日、「トランプ大統領にクック理事を解任する権限はない」とする声明を発表しました。クック