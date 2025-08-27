亀梨和也（39）が、WOWOWで26年に放送・配信の連続ドラマ「北方謙三水滸伝」で、法に背いても正義を貫き腐敗した国家権力に立ち向かう梁山泊（りょうざんぱく）の、天下希代のやり使い林冲（りんちゅう）を演じることが26日、分かった。今年3月に独立した亀梨にとって、24年12月から撮影が始まった今作は、個人事務所設立後に撮影に臨んだ初の映像作品となった。時代劇で初めて武人を演じ、馬上アクションにも初挑戦し7〜8カ月も