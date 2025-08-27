◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―２ヤクルト（２６日・バンテリンドーム）クールな男が感情をむき出しにした。味方が１点を先制した直後の４回。ヤクルト・小川は２死一、二塁でチェイビスを直球で空振り三振に仕留め、珍しくほえた。「点を取ってもらった後でしたし、何とかゼロでいきたかった」。この難局を脱し、リズムに乗った。クイックや左足を上げるタイミングと幅を微妙に変えることで相手打線に的を絞らせず。無四球