◆パ・リーグ楽天１０―３ソフトバンク（２６日・弘前）弘前のファンの記憶に残る快投を演じた。不惑の楽天・岸は白い歯を見せて笑った。６回８９球を投げ、３安打１失点（自責０）の好投で、チーム単独トップの６勝目をマーク。通算勝利数を１７０に伸ばした。「今年一番（の投球）でした」と胸を張った。プロに入って１９年目、ちょうど４００度目の先発マウンドは力強さが光った。１４０キロ台後半の直球を軸にソフトバン