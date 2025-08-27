お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（49歳）が、8月26日に放送されたバラエティ番組「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（TBS系）に出演。「めっちゃ来る」という、SNSの悪口への対処法を語った。番組は今回、森香澄、村重杏奈、あのの3人が、SNSで目にした自分へのストレス書き込みを共有する新企画「SNSストレス賢者会談」を実施。実際に目にした“ストレス書き込み”について語っていき、その様子をスタジオのダイアン・