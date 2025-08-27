モデル・タレントとして活躍する佐藤かよさん。18歳から女性としてモデル活動を始め、順調にキャリアを重ねるなか、21歳のときにテレビ番組で自身がトランスジェンダーであることを公表しました。幼いころから「普通」という言葉に違和感を抱いていたという佐藤さんの幼少期は── 。（全3回中の1回） 【写真】つらかった幼少期を支え続けた最愛の理解者・母との1枚（11枚目/全15枚） 「女の子向けのアニメを見るからそう