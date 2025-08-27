警察によりますと、8月4日、みやこ町に住む67歳の女性の携帯電話に、NTTドコモの社員を名乗る男から「あなたが使っている携帯電話を30分以内に自動的に使えなくする」などと電話がありました。その後、千葉県警の警察官を名乗る男と電話をかわり「あなたの通帳が詐欺事件で使われている。あなたを容疑者として疑っている」と言われました。女性は、男から警察手帳や制服姿の画像を見せられたため信じ込み、「特殊詐欺事件の捜査を