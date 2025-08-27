インドで開かれた米関税などに抗議する集会＝13日（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は27日、インドに対する追加関税を50％に引き上げる。既存の25％の「相互関税」に、ロシア産原油の購入への制裁として25％を上乗せし、2倍とする。米国が各国・地域に課す関税では、ブラジルと並ぶ最高水準の税率となる。インド経済への打撃は必至。米印関係の悪化は避けられず、日本も関わる安全保障協力に影響が広がる可能性もあ