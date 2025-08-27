よもやの敗退となってしまった。前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人カルテットが所属するスコットランド王者のセルティックが現地８月26日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のプレーオフ第２レグで、カザフスタンのカイラトと敵地で対戦。ホームでの第１レグをスコアレスドローで終えていたなか、この試合も延長戦を含む120分間で０−０、PK戦で２−３と敗れ、格下相手にまさかの黒星を喫した。前田と旗手