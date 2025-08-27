俳優のディーン・フジオカ（45）が26日放送のTOKYOFM「THETRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演し、母の職業を明かした。ディーンの「都市伝説」について聞かれるコーナーで「実家には防音室があった？」と聞かれると「YES」と答え、「ご家族もミュージシャン？」と聞かれると「母親が、そこにいろんな楽器を置いていて。それで音楽教室でピアノを教えたりとか、自分で弾いたりとか」と、ピアノ教師をしていたと語った。