【MLB】オリオールズ3ー4レッドソックス（8月25日・日本時間26日）【映像】菅野智之、ストレートが手元で急に伸びる瞬間8月25日（日本時間8月26日）に行われたボルティモア・オリオールズ対ボストン・レッドソックスの一戦で、オリオールズ・菅野智之の“伸び上がる直球”が話題となっている。6回表・レッドソックスの攻撃、1死走者なしの場面で迎えた7番のセダン・ラファエラに対して菅野は、上手く四隅を出し入れす