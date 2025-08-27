¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¡Ê58¡Ë¤¬¡¢Ì¼¤¬»£±Æ¤·¤¿ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¤ª½Ð¤«¤±¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¿åÃå»Ñ¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¡õÌ¼¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿5·î8Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¹ë²ÚµÒÁ¥¡ÖMSC¥Ù¥ê¥Ã¥·¥Þ¡×¤Ë¾èÁ¥¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ËÙ¡£¡Ö²Ä°¦¤¤¿åÃå¤Ç¤¹¤ÍÂ­¡¢ºÙ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£8·î24Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¤Î½Ð³Ý¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡ªÌ¼