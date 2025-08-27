◆パ・リーグ西武２―２日本ハム＝延長１２回＝（２６日・ベルーナドーム）日本ハムは延長１２回で西武と引き分け、楽天に敗れた首位・ソフトバンクに０ゲーム差に接近した。先発の達が２―０の７回に同点とされたが、救援陣が無死満塁を脱出。新庄剛志監督（５３）は、１死満塁から今季の開幕投手で８月からリリーフに転向した金村尚真投手（２４）を投入し、逆転を許さなかった。途中出場の中堅・五十幡は再三の好守を披露。