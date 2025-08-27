旭川東警察署は2025年8月27日、旭川市東光8条6丁目に住む自称会社員の男（38）を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。男は8月27日午前0時ごろ、旭川市3条通24丁目の路上で、酒を飲んだ状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。27日午前0時8分ごろ、男本人から「電柱にぶつかる事故を起こした」と110番通報がありました。警察が駆け付けると、車の運転手を名乗る男からアルコール臭がしたため、呼気検査をしたとこ