1945年、太平洋戦争の終結を告げる降伏文書を空輸中に静岡県磐田市に不時着した緑十字機。機体はいま、海底に眠っていますが、その姿を撮影しようと、終戦から80年の2025年、有志が海底探索に挑みました。

＜磐田市 草地博昭市長＞
「皆さんひとりひとりが、平和について考え、行動