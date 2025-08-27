[8.26 カラバオ杯2回戦 ノリッジ 0-3 サウサンプトン]サウサンプトン所属のMF松木玖生が26日、カラバオカップ2回戦のノリッジ戦で加入後初ゴールを記録した。後半36分、右サイドでパスを受けるとドリブルで持ち運び、ゴール右斜め前から強烈な弾丸ミドルシュートを突き刺した。チームは3-0で勝利し、3回戦進出を決めた。ベンチスタートだった松木は2-0で迎えた後半18分、3-5-2の右インサイドハーフで途中出場。攻撃時は内と外