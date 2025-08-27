[8.26 欧州CLプレーオフ カイラト 0-0(PK3-2) セルティック]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)プレーオフは26日、第2戦が各地で行われ、日本人4選手が所属するセルティック(スコットランド)はカイラト・アルマトイ(カザフスタン)にPK戦で敗れて本戦出場を逃した。最後はFW前田大然のPKが止められ、勝負が決まった。セルティックは4シーズンぶりにUEFAヨーロッパリーグに回る。ホームでの第1戦を0-0で終え、敵地での第2戦に乗り