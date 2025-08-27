俳優のディーン・フジオカ（45）が26日放送のTOKYOFM「THETRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演。これまで演じた役で大変だった役を明かした。パーソナリティーを務める俳優の稲垣吾郎から「一番演じるのに大変だった役は？」と聞かれたディーンは「結構ひどい役やってきていますね、僕。自分が体を張る側というか、ボコボコにされたりというか…」と語った。その中の2018年のフジテレビドラマ「モンテ・クリスト伯 -