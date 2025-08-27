自民党内で臨時総裁選の実施を求める動きに対し、石破首相（党総裁）の続投を支持する議員らが衆院解散論でけん制し、党内で反発と警戒の声が出ている。内閣支持率の上昇を踏まえて世論に訴える姿勢を示し、総裁選の前倒し実施への賛同者を抑え込む思惑が透けるが、解散のハードルは高く、首相側の「焦りの裏返しだ」との見方もある。（三沢大樹、荒木香苗）「総裁選やれというなら解散総選挙で国民の信を問うのが民主的だ」