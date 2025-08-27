三菱商事が秋田県と千葉県の沖合で計画してきた洋上風力発電から撤退する方向で最終調整していることが分かりました。三菱商事は政府から事業者に選ばれ、中部電力などと協力して2021年から秋田県と千葉県沖の3つの海域で洋上風力発電の計画を進めてきました。しかし、建設資材や人件費が高騰したことなどをうけて採算の確保が難しいと判断し、計画から撤退する方向で最終調整しています。きょうにも会見し、説明する見通しです。