気象台は、午前6時32分に、大雨警報（土砂災害）を由利本荘市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・由利本荘市に発表 27日06:32時点秋田県では、27日夕方まで土砂災害に、27日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。沿岸では、27日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報・土砂災害27日夕方にかけて警戒・浸水27日朝に警戒1時間最大雨量50mm■男鹿市