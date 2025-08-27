「ホロライブ」所属のVTuber・大神ミオさんが、26日にエックスを更新。自身の2ndアルバムが音楽チャートで1位を獲得したことを喜び、ファンも祝福の声を寄せている。【写真】大神ミオさんが2ndアルバムのオリコン首位獲得に感謝ミオさんは、20日に「人生の旅路」をテーマとした2ndアルバム『My Sparkle』をリリース。圧倒的な人気でオリコン週間アルバムランキング1位を獲得すると、エックスで「みんなの、たくさんの応援のお