今年3月でNHKを退局、現在はフリーの中川安奈アナウンサーが27日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、称賛の声が寄せられた。【写真】元NHK女子アナ、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」ネット衝撃（8枚）普段から自身のオフショットなど美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目を集めている中川。一昨日25日発売の『週刊プレイボーイ』No.36（集英社）ではグラビアを披露した。今回はその撮影風景を公開。