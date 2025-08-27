岩橋玄樹が、26日に都内で行われた映画『男神』の完成披露舞台挨拶に出席。映画初出演の喜びなどを語った【写真】遠藤雄弥、彩凪翔、須田亜香里らがイベントに登場本作は、日本の伝統美に潜む狂気と家族の恐怖を描く、古代縄文ミステリーにしてファンタジーホラー。2020年に「日本（美濃・飛騨等）から世界へ！映像企画」にて入選し、YouTubeの人気サイト「怖い話怪談朗読」にて朗読され注目を浴びた話題作を原案としており、