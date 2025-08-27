俳優のディーン・フジオカ（45）が26日放送のTOKYOFM「THETRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演。パーソナリティーを務める俳優の稲垣吾郎（51）とドラマで共演した時のことを振り返った。2人は2016年の織田裕二主演のTBS系ドラマ「IQ246〜華麗なる事件簿〜」で共演。稲垣は8話だけのゲスト出演だった。稲垣が「当時のこと覚えてますか？」と聞くと、ディーンは15年のNHK連続テレビ小説「あさが来た」で五代友厚役を演