斎藤工が主演を務め、永尾柚乃が共演するドラマ『誘拐の日』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第8話が26日に放送され、政宗（斎藤）と凛（永尾）がつらい現実に直面すると、ネット上には「最悪の展開すぎ」「やだ悲しい」「大号泣」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】政宗（斎藤工）を見つめる凛（永尾柚乃）妻・汐里（安達祐実）のマンションで、七瀬家の防犯カメラの