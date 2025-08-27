◇プロ野球セ・リーグ 広島4-1巨人(26日、マツダスタジアム)巨人は敵地・広島で床田寛樹投手に1失点完投勝利を許し2連敗。勝率は再び5割となりました。巨人の先発・戸郷翔征投手は初回、先頭の中村奨成選手、ファビアン選手に連打を浴び無死一、二塁のピンチを迎えます。その後1アウトとし、4番・モンテロ選手に左中間へエンタイトルツーベースを打たれ1点を奪われると、続く5番・末包昇大選手にセンターへの犠牲フライで2点目を奪