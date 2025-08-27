プロ野球セ・リーグは26日、各地で3試合が行われました。首位の阪神は3位のDeNAと対戦しました。筒香嘉智選手に2打席連続ホームランを許し2点ビハインドで最終回へ入ります。すると1アウト1、3塁のチャンスで佐藤輝明選手が犠牲フライを放ち1点差に。続く大山悠輔選手が第8号2ランホームランを放ち逆転に成功し勝利しました。敗れたDeNAは9回裏に連続無失点記録を更新中の石井大智投手から1アウト満塁のチャンスを作るも、あと1本