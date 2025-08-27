サッカー天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会は27日、各地で準々決勝の4試合が行われます。J1で3位のFC町田ゼルビアは、2位の鹿島アントラーズとの上位対決。町田は現在、前節のリーグ戦で横浜F・マリノスに引き分けリーグ戦連勝が8でとまったものの、6月以降は公式戦負けなしで11勝1分です。一方、天皇杯5度の優勝を誇る鹿島は、直近のリーグ戦での直接対決では町田に敗れ、今季は1勝1敗。クラブは2016年を最後にタイトルか