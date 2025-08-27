猫のおならの音は謎に包まれているものですが、ついにその謎に光が当てられる日が来ました。ラグドールの「ひな」ちゃんが、飼い主さん作の「抜け毛アート」で、おならの音を可視化されてしまったもよう。Xに投稿された写真には、床にゴロンと寝そべるひなちゃんと、そのお尻付近に白い毛で形作られた「プー」の文字が。ふわっとした毛の質感が、なんともリアルに「おならの空気感」を醸し出していて、見た人を笑わせています