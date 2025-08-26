「へインズ（Hanes）」が、スタイリスト 百々千晴との初のコラボレーションコレクションを発売する。8月29日からヘインズ公式オンラインストアおよびヘインズ正規取扱店、「バクト（VAKT.）」などで展開する。 【画像をもっと見る】 百々は2004年、東京を拠点にスタイリストとして活動をスタート。雑誌、広告を中心にスタイリングを手掛けるほか、ライフスタイルブランド「シシクイ（SHISHIKUI）」、ファッショングッズブラン