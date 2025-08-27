元タレントの木下優樹菜さん（37）が25日、Instagramのストーリーズを更新。長女・莉々菜さんの最新ショットを公開した。【映像】娘2人との水着姿（複数カット）13歳の長女・莉々菜さんと9歳の次女・茉叶菜さんの2人の娘を育てている木下さん。7月1日に更新したInstagramでは、莉々菜さんと共に、おなかを出したコーデの2ショットを披露。「りりなちゃん背高くてスタイル良い」「美人親子」といったコメントが寄せられるなど、