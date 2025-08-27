ラグビー・リーグワン１部の埼玉（旧パナソニック）は２６日、熊谷市内のグラウンドで練習を行った。１２月１３日に開幕する２０２５―２６年シーズンに向け２５日に本格始動したチームで、元日本代表フッカーの堀江翔太氏（３９）が新たにＦＷコーチに就任。４季ぶり王座奪還を目指し、昨季４位に終わったチームの再建を託された。Ｗ杯４大会で世界の強豪と戦ったノウハウを注入した「世界初のスクラム」の構築に意欲。“ルーキ